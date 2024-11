Reprodução: Instagram Vivi Noronha









Vivi Noronha, esposa de Poze do Rodo, está sendo investigada por um envolvimento com sorteios ilegais . Ela é alvo da Operação Rifa Limpa, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que começou nesta sexta-feira (1º). No último sábado (26), a influenciadora e o funkeiro se casaram, com direito a uma festa luxuosa. Mas, afinal, quem é Vivi Noronha?

Carioca, a jovem nasceu na comunidade do Rodo, em Santa Cruz - bairro localizado na área oeste da cidade. Lá, ela conheceu o cantor, o qual não era famoso na época. Ainda adolescentes, eles começaram a se relacionar.

Assim que Poze do Rodo ganhou reconhecimento, Vivi iniciou sua carreira na internet: a mulher de 20 anos despontou como influenciadora e hoje já possui mais de 1.6 milhão de seguidores na sua conta reserva do Instagram.

Aos 15 anos, a jovem se tornou mãe pela primeira vez : ela deu à luz a Julia, sua primeira filha com o artista musical. Além da menina, a blogueira digital possui mais dois filhos com o marido: Miguel e Laura, de 2 anos e 1 ano.

Sobre a gravidez, a carioca esclareceu ao Correio Braziliense que o momento foi marcado por dificuldades. "Meu maior desafio foi a gravidez e a depressão pós-parto, que tive assim que o Miguel nasceu, meu segundo bebê", disse na época. "É um assunto muito importante, mas que não tem tanta visibilidade. É preciso falar sobre e criar uma rede de apoio", acrescentou.

Idas e vindas com o funkeiro

Em 2021, Vivi Noronha e Poze do Rodo se separaram durante a grávidez de Laura, terceira filha do casal. Enquanto estavam afastados, a influenciadora continuou a trabalhar com as redes sociais e fez o seu nome na internet. No início deste ano, ela e o cantor voltaram a se relacionar.

Prótese de silicone e vida fitness

No mês de junho de 2022, a blogueira realizou um procedimento estético almejado por ela. A jovem colocou prótese de silicone nos seios . Além disso, ela também se jogou na vida fitness e dividiu com os seguidores a sua luta para ter hábitos melhores.

Mansão de 3,5 milhões

No começo deste ano, a influenciadora conquistou uma mansão avaliada em R$ 3,5 milhões . O casarão possui inúmeros luxos, entre eles: seis quatros com banheiro, sala de cinema, piscina e saúna. Quando fez a aquisição, a carioca comemorou à revista Quem: "Sou filha de mãe solo, e mãe da Júlia, do Miguel e da Laura, negra, cria de comunidade, e carrego comigo muita força de vontade de mudar minha realidade e a da minha família", afirmou.

Pedido de casamento no Rock in Rio

A edição de 2024 do Rock in Rio trouxe uma grande surpresa para Vivi Noronha: no festival, Poze do Rodo a pediu em casamento. O cantor se declarou para a amada e a presenteou com flores. "Esperei esse momento no espaço favela, porque 'nois' é favela, minha preta é favela, então tinha que ser aqui", falou ele .