Reprodução: Instagram Alessandra Negrini em viagem ao Nordeste

Alessandra Negrini dividiu com os seguidores os registros de sua viagem ao Nordeste . Em uma publicação realizada na última quinta-feira (31), a artista comemorou os dias de descanso.



"TBT resumidão da trip das amigas. Parte [no] em direção ao Maranhão, via rota das emoções", escreveu ela na legenda. Nas fotos, a atriz aparece curtindo o momento off do trabalho e das redes sociais. Em um dos cliques, a musa utiliza uma roupa de praia estampada e um colar com a letra A.

Já em outros momentos, ela postou vídeos com as amigas em um almoço. Além disso, Negrini divulgou alguns registros das praias pelas quais passou, bem como o anoitecer da região. Nos comentários, celebridades e fãs da veterana a enalteceram.

"Oi, sumida", disse Tatá Werneck. "Hahah, voltei! Voltei!", respondeu em bom tom a atriz. "Mais linda do que um boleto pago à vista", brincou um internauta. "Deixa eu viajar com você também, vida", pediu uma segunda. "Linda, minha rainha", aclamou uma terceira.

Alessandra e amigos durante viagem Reprodução: Instagram Viagem de Alessandra Negrini Reprodução: Instagram Alessandra Negrini aproveita momento de descanso em viagem ao Nordeste Reprodução: Instagram