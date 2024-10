Reprodução/Instagram Juliette

A campeã do BBB 21, Juliette , revelou que o valor pago pela Globo para os participantes que aceitam entrar no reality show de confinamento é, na verdade, modesto. Durante sua participação no programa "De Frente com a Blogueirinha" nesta segunda-feira (28), a ex-participante explicou que recebeu "um salário mínimo" ao assinar o contrato para o programa.





O comentário veio em resposta à apresentadora Blogueirinha, que destacou o impacto que Juliette teve ao elevar o padrão de popularidade dos participantes. “40 mil, né? Você mudou os BBBs que vieram depois. Agora eles não podem fechar contrato. É 15 mil que ganha, isso perto de 40 não é nada”, disse a blogueira, fazendo referência aos valores que outros participantes podem obter com publicidade.

Intrigada, Juliette questionou o valor de 15 mil, que Blogueirinha explicou se tratar de contratos de publicidade. Nesse momento, a campeã esclareceu a realidade dos contratos: "Deixe de ser faladeira. Eu sei que lá dentro, quando você entra, você ganha um salário mínimo."

A declaração surpreendeu o público nas redes sociais, especialmente por se tratar da vencedora de uma das edições mais bem-sucedidas do reality, onde Juliette conquistou uma base de mais de 30 milhões de seguidores na ocasião.