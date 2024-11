Reprodução Playplus Camila Moura em 'A Fazenda 16'

Fim da linha para Camila Moura em "A Fazenda 16"! A ex de Lucas Buda foi eliminada do programa na última quinta-feira (31), em uma roça contra o ex-bombeiro de Eliana, Yuri Bonotto, e o ator Sacha Bali. A professora recebeu a menor quantidade votos na berlinda tripla: 25,49% dos votos.





"Eu preciso agradecer muito pela sua participação, pela coragem, não é um jogo fácil. Na hora que estamos aqui percebemos que é muito diferente", disse a titular da atração, Adriane Galisteu, no momento que anunciava a saída de Camila Moura do reality.





Como foi parar na roça?

Integrante da baia, ela foi puxada à berlinda por Sacha Bali na última terça-feira (29). Na quarta-feira (30), ela não pôde participar da prova do fazendeiro. Isso porque foi vetada por Luana Targino, que se consagrou como dona do chapéu nesta semana.





Traição

Camila Moura ganhou fama enquanto o então marido estava confinado no "BBB 24". A professora afirmou que se sentiu traída pelo companheiro ao vê-lo investindo em Giovanna Pitel, outra participante do reality global, além de acompanhar as cantadas que o capoeirista dava na alagoana. Ao expor a situação nas redes sociais, ganhou destaque na mídia.