Reprodução/Instagram - 11.03.2024 Amanda Meirelles fez desabafo sobre ataques que sofre desde o 'BBB 23'

A campeã do "Big Brother Brasil 23", Amanda Meirellis, utilizou as redes sociais neste sábado (13) para mandar um recado para os haters. A médica disse nos Stories do Instagram que vem recebendo comentários negativos de pessoas que nem seguem o seu conteúdo e explicou qual a sua estratégia para conseguir conter eles.



Amanda inicia: "Sabe uma coisa que é muito libertadora nessas redes sociais? O botão de block. Ah, você precisa arrumar o cabelo, corrigir o delineado, passar rímel direito, mas a pessoa que critica nem tem coragem de se mostrar. Não fala no Instagram pessoal, só de um fake. Ah, meu irmão, para cima de mim não. Você não tem nem coragem de mostrar a tua cara e vem reclamar de mim."

A médica afirma que as pessoas dizem que ela precisa lidar melhor com as críticas: "Gente, se tem uma coisa que eu sei fazer nessa internet é lidar com crítica. Vocês são prova disso, nesses 1 ano e meio que estou por aqui. Agora, tem pessoa que nunca fala uma coisa boa. Você vai ver, responde todos os meus Stories com alguma crítica. Será que é construtiva mesmo? Nunca curtiu nada, só metralhando sempre."

Segundo Amanda, há dias que ela posta que está feliz com algo, e recebe uma enxurrada de mensagens dizendo que é "inadmissível" ela estar daquele jeito. "Tudo tem limite né?! Até eu tenho meus limites", finaliza a loira



