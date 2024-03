Reprodução Globo Rodriguinho e Yasmin Brunet no 'BBB 24'

Eliminada do "Big Brother Brasil 2024" , Yasmin Brunet descobriu na madrugada desta quarta-feira (13) a verdade dos comentários que alguns brothers fizeram do corpo dela. Inclusive, Rodriguinho, aliado dela no jogo que negou ter tido tais falas .







Ao decorrer do "Bate-Papo BBB", a filha de Luiza Brunet viu o vídeo em que Nizam e o pagodeiro estavam no quarto do líder e falaram da aparência dela. Surpresa, a modelo afirmou estar decepcionada com a situação e entregou que, no confinamento, eles não sabem de nada.





"Ele [Rodriguinho] não só estava, como ele também comentou. Lá dentro a gente não sabe de nada, a gente só sabe do que chega aos nossos ouvidos. A gente tem que escolher confiar ou não e, às vezes, a gente confia e se decepciona, como agora nesse momento", pontuou a modelo, que já trabalhou como atriz em "Verdades Secretas".





Já em relação aos comentários de Rodriguinho acerca da compulsão alimentar dela, Brunet destacou que não se lembrava de alguns momentos e declarou que ela e o ex-Travessos tinham uma "certa liberdade" um com o outro.





"Eu acho que em alguns momentos me incomodou. Acho que a gente tinha uma certa liberdade, sim. Eu não me lembro muito bem desses momentos, para ser sincera", finalizou ela, que deixou o reality após receber uma média de média de 80,76% dos votos e entrar para o time das maiores rejeições da edição.

Confira o ranking dos mais votados:





