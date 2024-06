Reprodução: Instagram Luiza Brunet compreendeu motivo do pedido de emancipação feito por Yasmin Brunet

A modelo Luiza Brunet contou na tarde desta segunda-feira (10) o motivo que a levou emancipar a filha Yasmin Brune t aos 16 anos. Em entrevista ao vídeocast Café com Respostas, apresentado por Zilu Camargo, ela revelou que aceitou a ideia da loira para que as comparações entre elas diminuissem.

"A Yasmin é uma menina que teve autonomia muito cedo. Pelo fato dela ter escolhido a mesma carreira que eu, de modelo, ela sofreu muita cobrança, comparação. 'Se você for igual sua mãe, você vai ser maravilhosa. Ela é maravilhosa, é você?'. Antes dos 17 anos, com 16 e pouquinho, ela quis ser emancipada e foi morar em Nova York", disse Brunet.

"Ela queria seguir a carreira de modelo e estava cansada das comparações. A gente fez a emancipação dela, alugou um apartamento e ela foi aos poucos ganhando a sua identidade", finalizou ela.

Yasmin Brunet é filha da modelo Luiza Brunet e, em 2024, integrou o elenco do BBB 24 , com sua participação marcada pela amizade com a cantora Wanessa e a rivalidade com o campeão Davi Brito .

