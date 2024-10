Reprodução/Instagram Rodrigo Santoro e a esposa

Rodrigo Santoro esteve presente no programa "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, nesta quarta-feira (30), onde conversou sobre o novo filme de animação, “Arca de Noé”, que tem estreia marcada para o dia 07 de novembro deste ano. A obra é inspirada na famosa história de Vinícius de Moraes e traz uma narrativa que aborda temas como amizade e a força da coletividade.

“O fio condutor da narrativa é a história que todos conhecem da Arca de Noé, mas é uma grande aventura. É um filme emocionante e divertido”, destacou o ator. No longa, Santoro dubla o personagem Vini, um ratinho que é o melhor amigo de Tom, interpretado por Marcelo Adnet. O ator explicou que os nomes foram escolhidos como homenagens a Vinícius de Moraes e Tom Jobim, ressaltando que, embora se inspiraram neles, não buscam imitá-los.





Durante o programa, Santoro também recebeu uma declaração emocionante da esposa, a atriz Mel Fronckowiak. “A nossa parceria me faz muito feliz. Eu fiquei pensando aqui numa palavra que te define, e a palavra que me vem à cabeça é grandeza. E não só pelo artista infinito, imenso que você é. Agradeço por dividir comigo os momentos lindos, as viagens, as risadas, e também nossos medos mais profundos”, disse Mel, emocionando o ator.

Rodrigo também retribuiu as palavras de amor: “Grande é você, meu amor, essa mulher maravilhosa. Tenho muita sorte e aprendo muito com ela. Não tenho vergonha de sentir. Acho bonito sentir, e ela me faz sentir muito. Obrigado”.

O casal, que está junto há oito anos e é pai de Nina, de sete anos, e de uma segunda filha cujo nome ainda não foi revelado, costuma manter a discrição em relação à vida familiar, raramente mostrando o rosto da primogênita.

Ai que amor esse recadinho emocionante que a Mel Fronckowiak mandou pro Rodrigo Santoro no #Encontro ! 🥺💖 pic.twitter.com/XiGyObUHqS — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 30, 2024