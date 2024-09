Reprodução/Instagram Rodrigo Santoro relembra foto icônica com elenco de 'As Panteras'

Rodrigo Santoro aproveitou o clima de TBT desta quinta-feira (12) para relembrar uma foto icônica ao lado do elenco de 'As Panteras'.

Na imagem, o artista posa ao lado de Lucy Liu, Cameron Diaz, Demi Moore e Drew Berrymore, nos bastidores do filme nos anos 2000.





"Anos 2000, 'As Panteras', direto do túnel do tempo", escreveu ele na legenda da publicação.

Os admiradores fizeram questão de comentar a lembranças. "Ai, eu gritei tanto no cinema quando você apareceu", contou uma; "Início de uma linda jornada. Parabéns", elogiou outra; "Meu Deus esse TBT mexeu com minha infância", comentou um terceiro.





