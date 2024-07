Reprodução: Instagram Mel Fronckowiak

O ator postou uma foto inédita ao lado de Mel Fronckowiak, sua esposa, nesta quarta-feira (3). No registro, a atriz, que está grávida do seu segundo filho com o artista, aparece mostrando a barriguinha de gestante.



Nos comentários da publicação, os seguidores do astro enalteceram o momento postado por ele. "Ah, que riqueza. Saúde e proteção, sejam felizes!", desejou uma internauta. "Que lindeza! Parabéns", expressou uma segunda.

"Muito linda! Que Deus te abençoe grandemente e esse bebê", comentou uma terceira. "Casal lindo. Admiro muito o comportamento elegante de vcs. Desejo tudo de melhor que o Universo possa lhe conceder", disse um quarto.

"Quanta alegria! Muita saúde pra você e seu bebê também", falou um quinto. Recentemente, a atriz Mel Fronckowiak ganhou de surpresa um chá de fraldas . A artista já possui uma filha com Rodrigo Santoro: Nina, de 6 anos.

