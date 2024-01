Reprodução/Instagram Rodrigo Santoro celebra aniversário da esposa e web reage: 'Que sorte'

Nesta terça-feira (16), Mel Fronckowiak está completando mais um ano de vida e recebeu uma declaração de amor do marido, Rodrigo Santoro.

O ator compartilhou registros ao lado da amada e encantou os seguidores, que chamaram a atenção pelos comentários.





"A parte mais bonita da vida é caminhar e amadurecer contigo. A cada dia, me apaixono mais por quem você se torna. Feliz dia", escreveu o artista na legenda da publicação.

Divertida, Tatá Werneck se fez presente nos comentários. "Gostaria de casar com ela também, mas não quero atrapalhar sua rotina", disse ela. Os internautas também arrancaram risadas da web. "Poxa, como pode alguém ser bonito via skype vei", "Queria ser ela".

Outros seguidores rasgaram elogios para o relacionamento dos artistas. "Quando você encontra o equilíbrio em outra alma", disse uma; "Acompanhar a moldura do amor de vocês ao longo desses anos é o que me faz acreditar e seguir", comentou outra.

