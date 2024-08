Reprodução/Instagram Nasce Cora, segunda filha de Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak

Mel Fronckowiak anunciou nesta segunda-feira (12) o nascimento de Cora , segunda filha com Rodrigo Santoro . A atriz compartilhou a primeira foto com a herdeira nas redes sociais.

A apresentadora mostrou a mãozinha da bebê e contou que ela chegou antes do esperado pelos médicos.

"Um pouco antes do esperado, nascemos. Foi a experiência mais visceral que eu já vivi na vida e ela não me fez apenas mais forte, mas me fez perceber o tamanho infinito que eu tenho, que nós temos. Que o amor tem quando nada pode impedi-lo de existir", disse ela.

A esposa do ator também esclareceu que mãe e filha já receberam alta da maternidade. "Estamos em casa, ainda entendendo o que vivemos, mas unidos e felizes porque a vida se fez presente mais uma vez entre nós", finalizou.

Vida privada

Juntos há 12 anos, Rodrigo Santoro e Mel Fronckowiak já são pais de Nina, de 7 anos. A menina faz raras aparições nas redes sociais e não teve o rosto revelado por eles.

