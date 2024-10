Reprodução/Instagram Princesa de Dubai

Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum , filha do governante de Dubai, também conhecida como a "Princesa" da cidade, causou alvoroço nas redes sociais ao ser vista em momentos de descontração com o rapper marroquino-americano French Montana, nesta quarta-feira (30). O encontro acontece apenas alguns meses após a princesa anunciar seu divórcio de forma surpreendente em uma postagem no Instagram.

Em julho, Sheikha Mahra chocou os internautas ao publicar uma mensagem dirigida ao então marido, Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum, na qual declarava o divórcio . A declaração, que incluía a repetição da frase "Eu me divorcio de você", fez referência à prática islâmica conhecida como triplo talaq, que permite que um marido se divorcie de sua esposa rapidamente, se assim o quiser. Na mesma postagem, a princesa também acusou o marido de estar " ocupado com outras companheiras".

Poucos meses depois do tumultuado anúncio, Sheikha Mahra começou a compartilhar fotos com French Montana, gerando especulações sobre a natureza do relacionamento. A primeira imagem da dupla foi postada recentemente, mostrando os dois posando juntos em um evento social. Em uma das fotos, French Montana segurava um frasco do perfume da princesa, curioso chamado 'Divorce'.





Em uma legenda que acompanhava a imagem, Sheikha Mahra mencionou o rapper, utilizando o nome dele e um emoji de coração. Desde então, a princesa tem publicado mais atualizações de seus encontros com French Montana, incluindo um vídeo onde os dois acariciam um camelo, além de fotos juntos em eventos.

Embora a natureza do relacionamento entre Sheikha Mahra e French Montana ainda não tenha sido esclarecida publicamente, os fãs estão animados e comentam sobre a química aparente entre os dois. Um seguidor comentou: "Eles parecem tão fofos como um casal. Quem se importa se ele é da realeza ou não? Ele pode escrever uma canção de amor para ela."

Enquanto isso, French Montana também compartilhou fotos ao lado da princesa, adicionando a legenda: "DUBAI [emoji de coração de fogo]", aumentando ainda mais as especulações sobre o relacionamento deles.

Ela é uma das 26 herdeiras do xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, e parte de uma família bilionária avaliada em cerca de R$ 98 bilhões. O patrimônio da família é resultado do trabalho do pai de Mahra, que transformou Dubai em um destino turístico icônico por meio de investimentos em empresas estatais, incluindo companhias aéreas e redes de hotéis de luxo.