Reprodução: Instagram Ju Amaral e Paulo Gustavo

Ju Amaral , irmã de Paulo Gustavo , fez uma homenagem ao comediante, que faria 46 anos nesta quarta-feira (30). "Eternamente bizarro, irmão! Te amo pra sempre, Tatau!", escreveu ela na legenda da publicação.

No dia 4 de maio de 2021, o protagonista de " Minha Mãe É Uma Peça " morreu devido às complicações da covid-19 . O ator era um dos nomes mais conhecidos da comédia brasileira e marcou o audiovisual com suas obras.

Destaques da carreira de Paulo Gustavo

Em 2011, o artista iniciou o projeto " 220 Volts ", esquetes de humor com críticas à sociedade. Dois anos depois, ainda no Multishow, o performer se juntou à série de comédia " Vai Que Cola ". No seriado, ele interpretava o protagonista Valdomiro. O produto televisivo chegou a ter dois filmes do mesmo nome.

Em 2014, ele viveu Anibal, melhor amigo de Fernanda (Mônica Martelli) no longa " Os Homens São de Marte... E é pra Lá Que Eu Vou ". A obra foi um sucesso e ganhou uma sequência em 2018, intitulada " Minha Vida em Marte ".

O maior papel de sucesso de Paulo Gustavo foi a trilogia " Minha Mãe É Uma Peça ". Na história, ele interpretou Dona Hermínia, uma mulher protetora em relação aos seus dois filhos. A trama, que foi baseada na própria mãe do astro, Dona Déia, foi aclamada pela crítica e pelo público.