Reprodução/Instagram Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum

Por meio de uma publicação em sua conta oficial nas redes sociais, a princesa de Dubai, Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum, de 30 anos, colocou um fim em seu casamento com o marido Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum.

Publicado na última terça-feira (16), a publicação diz: “Caro marido, como você está ocupado com as outras companheiras, eu declaro nosso divórcio. Eu me divorcio de você, eu me divorcio de você e eu me divorcio de você. Se cuide. Sua ex-esposa.”

A repetição da palavra “divórcio” na mensagem, aparentemente, se remete a uma prática islâmica conhecida como “Triplo Talaq”. A prática permite que um marido se divorcie da esposa apenas repetindo três vezes a palavra “Talaq” (que significa “divórcio” em árabe), pessoalmente, por e-mail ou até por mensagem de texto. Contudo, segundo a BBC, o Supremo Tribunal declarou a prática inconstitucional em 2017.

Segundo a lei dos Emirados Árabes Unidos, um homem pode ter quatro esposas, desde que ofereça tratamento igual a todas, desde afeto ao sustento financeiro.

A postagem causou comoção nos Emirados Árabes Unidos, gerando muitas especulações de que a conta da princesa teria sido hackeada. Nos comentários, porém, internautas mostraram apoio a Mahra Mohammed, que está casada desde o ano passado.

“Você merece o melhor, querida”, disse uma pessoa. “Mulheres árabes bonitas merecem respeito e amor”, acrescentou outra. “Acho fortalecedor quando uma mulher reconhece seu valor e se mantém firme e confiante”, disse uma terceira.

Sheikha Mahra é filha de Mohammed bin Rashid Al Maktoum, governante de Dubai e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, o que o torna o chefe do governo de seu país. Não houve nenhum pronunciamento oficial por parte da Casa de Maktoum, onde reside a família real.