Reprodução/Instagram Duda Nagle e Zoe

Duda Nagle está radiante com a notícia da segunda gravidez de Sabrina Sato , sua ex-esposa. A apresentadora revelou recentemente que está esperando mais um filho com seu noivo, o ator Nicolas Prattes , que interpreta o personagem Rudá na novela das nove da Globo, "Mania de Você".

Em entrevista à revista Quem, Duda compartilhou como se sentiu ao receber a novidade. "Quando soube da notícia, fiquei muito feliz por ela, em primeiro lugar, e depois pelo casal e pela Zoe. Acredito que será bom para todos nós" , declarou o ator, demonstrando apoio à nova fase da vida de Sabrina.





Duda também comentou sobre a reação da filha Zoe, de cinco anos, que está aprendendo a lidar com a ideia de ser promovida a irmã mais velha. "Zoe está muito feliz, mas ainda está um pouco confusa com as questões práticas. Sabrina ficou fora por cinco noites por conta de gravações em Niterói, e Zoe perguntou se ela já voltaria com o irmãozinho (risos). Ela está realmente empolgada com a chegada do irmão ou irmã" , contou ele.

Além disso, Duda ressaltou a boa relação que tem com Nicolas Prattes. "Ele é um bom padrasto, muito presente e atencioso. A Zoe adora as irmãs dele também. A convivência tem sido ótima, e fico muito feliz com a relação e o convívio de todos" , concluiu o artista, revelando a dinâmica familiar.