O casamento do príncipe Harry e de Meghan Markle está próximo do fim. É o que afirma Hugo Vickers , especialista em assuntos da realeza britânica, que detalhou que 'é apenas uma questão de tempo' para que o elo entre o casal seja rompido por um divórcio .

Em entrevista ao 'The Mirror', Hugo afirmou que Meghan tem um 'longo histórico' em cortar vínculo com pessoas importantes, citando familiares e amigos com quem ela já teve uma forte relação afetiva.

“Ela tem um padrão de cortar pessoas da sua vida. Então, quem será o próximo? Acho que, inevitavelmente, deve ser o príncipe Harry. Vai chegar o dia em que ela vai perceber que não precisa mais dele”, diz Vickers.

O especialista em realeza aponta que duas questões podem ter agravado a crise no casamento do príncipe Harry e Meghan Markle: a entrevista polêmica concedida a Oprah Winfrey em março de 2021 e a autobiografia do príncipe, lançada no início do ano passado. No livro, Harry declara que "não teria existido sem Meghan", o que, segundo o analista, demonstra uma grande influência de Meghan na vida do príncipe.

O especialista ainda sugere que Harry pode acabar sendo visto como o "errado da história" enquanto Meghan possivelmente o retratará como alguém que "se comportou como todos os outros". Em sua avaliação, Harry teria permitido que se tornasse uma "vítima" das circunstâncias e atualmente faz reclamações que abrangem não só a esposa, mas também o casal.

Ele acrescenta que Meghan teria percebido o desconforto de Harry em relação a alguns aspectos da vida pública e, de certo modo, se aproveitado dessa situação, a ponto de influenciar suas ações e decisões de forma notável.