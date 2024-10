Reprodução/ Instagram Darlin reclama por ser reconhecida como 'mãe da Lexa': 'Minha voz'

A mãe da cantora Lexa, Darlin Ferrattry , cometeu uma gafe na última segunda-feira (28). A empresária fez uma transferência bancária via Pix no valor de R$ 1,4 mil. Entretanto, o valor não foi para o destinatário certo .

A rainha de bateria da Inocentes de Belford Roxo não deixou barato e pretende reaver o dinheiro, tendo compartilhado nos Stories do Instagram um alerta para a pessoa que recebeu devolva a quantia.



Darlin disse: "Eu fiz uma transferência por pix para Darlan Alves Amorim. Darlan, me perdoa porque não lembro quem é você, mas sei que fiz uma transferência de R$ 1,4 mil para você. Tem como você devolver meu dinheiro, por favor? Vou botar teu nome aqui e a transferência que fiz. Não era para você, era para outra pessoa".

Segundo a empresária, caso o valor não caia na sua conta, ela continuará insistindo com as cobranças nas redes sociais nos próximos dias: "Tem como você me devolver esse pix, por favor? Vou ficar cobrando durante esta semana inteira porque vai que você não veja... então, vou ficar cobrando a semana toda para você me devolver a grana. Desculpa por qualquer coisa, Darlan! Mas me devolve minha grana".

Darlin finaliza o vídeo mandando um beijo para a câmera.