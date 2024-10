Reprodução: Instagram Juninho e Alane

Juninho , ex-participante do BBB 24, comentou a respeito das acusações de assédio que recebeu de Alane , colega de confinamento, durante sua estadia no reality show. Em entrevista ao UOL, divulgada nesta quarta-feira (30), o influenciador relembrou o momento.



"Não tenho nada para falar com ela. Alane não teve maturidade suficiente para entender o erro e, ao menos, pedir desculpas. Mas isso não é mais da minha conta", iniciou ele ao falar do caso.

O que aconteceu?

A atriz insinuou que teria sido assediada pelo motoboy em uma das festas do programa. Em um outro momento, o ex-reality falou que "pegaria fácil" a artista. Depois disso, Juninho caiu no paredão e foi eliminado , sendo o mais votado pelo público. Na berlinda, ele disputava a permanência na casa com a bailarina, Beatriz Reis e Isabelle Nogueira.

Sobre as alegações, o ex-reality afirmou: "Eu fico feliz que o público percebeu que foi uma jogada suja feita por ela. Mas fui prejudicado naquele momento", disse. Ele, então, acrescentou: "Quando aconteceu, eu fiquei pensativo. 'Como uma pessoa é capaz de fazer uma jogada com esse nível de sujeira por conta de grana?'", indagou ele.

"É o tipo de coisa que eu não faço. Fiquei magoado como pessoa. É um crime aqui fora, e poderia me prejudicar de muitas formas. Fiquei abalado", finalizou ele ao recordar o que viveu com a ex-colega de confinamento.