Reprodução/ Instagram Alane Dias





Neste domingo (21), a atriz Alane Dias, que participou do BBB 24, compartilhou com seus seguidores algumas fotos sensuais de biquíni exibindo as curvas de seu corpo.

Alane, que tem 25 anos, foi bastante elogiada nas redes sociais ao mostrar o corpo sarado. "Ela é linda e sem procedimentos", disse uma seguidora. "A oitava maravilha do mundo", dizia outro comentário.

Além disso, alguns seguidores compararam a atriz a Daniella Perez, filha da roteirista Glória Perez que foi assassinada no ano de 1992.



Veja galeria de fotos



Alane Dias Reprodução/ Instagram Alane Dias Reprodução/Instagram Alane Dias Reprodução/Instagram Alane Dias Reprodução/Instagram Alane Dias Reprodução/Instagram Alane Dias Reprodução/Instagram Alane Dias Reprodução/Instagram Alane Dias Reprodução/Instagram Alane Dias Reprodução/Instagram Alane Dias Reprodução/Instagram









Recentemente, Alane foi escolhida pela Globo para participar da novela "Garota do Momento", que será exibida na TV aberta na próxima novela das 18 horas.