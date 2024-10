GUI GUERRERO Ex-BBB Juninho

O ex-BBB Juninho abriu o jogo sobre o seu faturamento com a produção de conteúdo adulto. Em entrevista ao podcast "De Hoje a Oito", apresentado por Kadu Brandão, o ex-motoboy também explicou o mal-entendido com Deniziane, em que, sem intenção, enviou imagens com o pênis à mostra.

O que aconteceu?

Durante a participação no programa, Juninho revelou que seus ganhos produzindo conteúdo adulto já superaram qualquer valor que tenha recebido pela Globo. Em dois meses, ele alega ter faturado R$ 100 mil.

"Varia de pessoa para pessoa. Estou com um valor que considero bem justo para os meus dois meses. R$ 100 mil. Não é exatamente o que eu quero. Também é bom, não é ruim", apontou.

"É acima de qualquer valor que eu tenha recebido lá na Globo por qualquer tipo de ligação que a gente teve. Foi bem acima (...) Não chega nem perto, realmente. [Foi] uma ajuda de custo basicamente no BBB. Na plataforma já passou faz tempo", concluiu.

Confusão com Deniziane

Recentemente, Deniziane surpreendeu os seguidores ao revelar que um colega do Big Brother Brasil lhe teria enviado nudes por engano. Algum tempo depois, foi revelado que o homem envolvido era Juninho.

Para o jornalista Kadu Brandão, o ex-motoboy explicou que confundiu as informações de contato de Deniziane com as de uma affair que também atende por Any.

"Eu estava interagindo com uma pessoa que tinha o nome de Any no Instagram e ela falou: ‘Vamos migrar essa conversa para o WhatsApp, é muito difícil conversar por aqui’. Aí eu dei o meu número para ela", começou.

Em seguida, Juninho explicou que, além da mensagem da affair, também recebeu uma mensagem de Deniziane, cobrando fotos que ela teria tirado durante um evento no SBT.

"A pessoa mandou a mensagem. Mas eu não tinha salvo, só apareceu o número e ‘Any’. Chegou a notificação no cabeçalho do celular: ‘Juninho, manda a foto’. Porque eu tinha combinado de mandar no WhatsApp e era mais intimista. Eu não pensei duas vezes, só encaminhei e lasquei a foto na conversa. Daqui a pouco veio um áudio".

Ao perceber a confusão, Juninho se desculpou com a ex-colega de confinamento. "Quando eu vi o áudio, que era o da Deniziane, pensei: ‘P*ta que pariu, não acredito que eu fiz isso’. E mandei um áudio explicando tudo e pedindo desculpas", relembrou.

Juninho apontou que não tinha o hábito de conversar com Deniziane de forma privada, apenas em grupos dos quais fazem parte. Apesar disso, ele entendeu que a ex-sister levou a situação de forma amigável. "Foi essa confusão aí. Mas ela entendeu super bem, riu muito. Então, pelo que entendi, ela aprovou. É isso, deixa lá, é um feedback de respeito", brincou.