Reprodução/Instagram Rodrigo Faro e Vera Viel

O apresentador Rodrigo Faro utilizou as redes sociais na noite desta segunda-feira (28) para compartilhar com os seguidores o suporte que tem oferecido à esposa, Vera Viel , durante a recuperação pós-operatória. A modelo, que recentemente passou por uma cirurgia delicada para a retirada de um tumor maligno raro na perna, conta agora com o apoio integral do marido, que tem dividido a rotina entre o trabalho e os cuidados com a companheira.

Em vídeos publicados nos Stories do Instagram, Rodrigo Faro aparece ao lado de Vera Viel, demonstrando o carinho e a disposição para ajudá-la em atividades diárias, como o banho. “Acabei de chegar em casa do trabalho e minhas obrigações de marido continuam. O que nós vamos fazer, amor?” , perguntou ele à esposa. Em resposta, Vera brincou: “Tomar banho. Quer dizer, você vai me dar banho!” . Com simpatia, o apresentador completou: “ Então, bora para o banho! ”.





Enquanto se recupera ao lado da família, Vera Viel também se prepara para iniciar o tratamento com radioterapia. Em publicações recentes, a modelo compartilhou a mudança em sua rotina e falou sobre os desafios enfrentados desde o diagnóstico do sarcoma sinovial. "Hoje tudo mudou. Às vezes, bate uma tristeza, mas eu tenho fé que em breve tudo voltará ao normal”, desabafou ela, transmitindo otimismo e esperança.

Além do apoio de Rodrigo Faro, Vera Viel contou aos seguidores sobre os detalhes da cirurgia, que incluiu a necessidade de enxertos de veias entre as pernas, o que resultou em cicatrizes em ambas. Mesmo diante das dificuldades, ela reforçou a importância de ter identificado os sinais precocemente, ressaltando que, graças ao diagnóstico ágil, não houve risco de complicações maiores.