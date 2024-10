Instagram/@rodrigofaro O apresentador gravou o momento em que a esposa recebeu alta

O apresentador Rodrigo Faro compartilhou nesta quarta-feira (16) um vídeo emocionante do momento em que a esposa , Vera Viel, recebe alta e deixa o hospital . Vera passou por uma cirurgia para a remoção de um tumor maligno raro na perna.



Na legenda, Rodrigo escreve: "Nunca solte a mão de quem você ama nas dificuldades!!!Ele esteve comigo o tempo todo!Agora é hora de deixar o hospital e voltar pra casa!!!".

Nas imagens, é possível ver Rodrigo ajudando a esposa a se levantar da cama e se arrumar, trocando sempre caricias e a beijando carinhosamente.

Veja o vídeo





Nos comentários, os seguidores desejaram melhoras a Vera. Uma pessoa escreveu: "Rodrigo tem olhos de amor, sempre pude perceber isso nas atuações dele. E parece que sua esposa foi feita sob medida para ele. Coisa de Deus mesmo. ❤️ Desejo saúde e paz!"

Outra acrescentou: "Que sirva de exemplo pra muitos homens que abandonam suas companheiras no momento que elas mais precisam de apoio dos seus maridos!"

Mensagens de apoio

O apresentador aproveitou o momento para compartilhar as mensagens que recebeu da esposa assim que ela recobrou a consciência após a passagem da anestesia. Vera escreveu: "Eu recebi o Espírito Santo durante a cirurgia. Quando estava sendo anestesiada, chamei para Ele vir junto de mim. Vão me achar maluca, porque é inexplicável a sensação que eu tive diante do que vivi"

Ela continua: "Amor, eu não seu como vocês vão entender isso. Amo demais meu Deus. Eu vi. Eu falei com Ele amo. Eu vivi o sobrenatural. Ele me levou até a sala de cirurgia para que recebesse para sempre. Estou ouvindo louvores agora e preciso agradecer, eu serei eterna gratidão. Não era a hora de eu ir embora".

