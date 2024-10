Reprodução/Instagram Rodrigo Faro celebra 51 anos





Rodrigo Faro completou 51 anos de idade neste domingo (20). O apresentador compartilhou a surpresa que ganhou da família e fez questão de agradecer pela recuperação de sua esposa, Vera Viel, que passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor raro e maligno, o Sarcoma Sinovial, na coxa esquerda.

No vídeo, que contou com a presença das filhas, Clara, 19 anos, Maria, 16, e Helena, 11, a modelo ficou ao lado do marido de muletas durante o parabéns.

"Esse é, com certeza, o melhor aniversário da minha vida. Tenho muito o que comemorar e agradecer! Quando eu poderia imaginar que o meu aniversário de 51 anos seria celebrado com tanta gratidão a Deus pela cura da minha Vera?", agradeceu Faro na legenda.





"A jornada que vivemos juntos fortaleceu ainda mais a nossa fé e a união da nossa família! Ter você ao meu lado hoje é o melhor presente que eu poderia receber! Celebramos hoje com muita fé, alegria, amor e gratidão ao nosso Senhor!", continuou.

E completou: "Ainda temos muitas batalhas para vencer, mas saiba que estarei segurando a sua mão em todas elas, com as bênçãos de Deus!".

Vera homenageia o marido

Nesta manhã, Vera fez uma homenagem a Rodrigo. Ela postou uma foto tirada durante a internação e se declarou. "Hoje comemoramos o aniversário do meu marido. Escolhi essa foto porque acho necessário ressaltar a importância do Rodrigo na minha vida. Ele é o homem que cuida de mim e da sua família da maneira que Deus deseja", começou Vera.



"Parabéns pelo seu aniversário, meu amor. Sei que hoje o seu melhor e maior presente é a minha cura e não posso deixar de te agradecer por ter estado ao meu lado, sem largar a minha mão por nem um segundo sequer nesse momento tão difícil pelo qual estamos passando. O teu amor e cuidado são e tem sido fundamentais para a minha cura. Te amo pra sempre", completou a esposa do apresentador.

