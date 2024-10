Reprodução Record TV Vera Viel chora ao relatar conversa com Deus

Vera Viel, de 49 anos, participou do “Domingo Espetacular” do último domingo (20) e rompeu o silêncio sobre a cirurgia a qual foi submetida no dia 11 deste mês. A esposa do apresentador Rodrigo Faro chorou ao afirmar que conversou com Deus.



“Ele [Deus] pediu: 'Descansa aqui nos meus braços enquanto durar [o procedimento]. E eu respondi: 'não posso, eu tenho que voltar'. Mas Deus disse que eu iria voltar, que em nenhum momento pensou que eu ficaria ali”, iniciou, com a voz embargada.



Radioterapia

Ainda que a cirurgia tenha sido considerada pelos médicos como um “sucesso”, Vera seguirá tratando a doença, como uma medida preventiva. Dessa forma, a mulher de Rodrigo Faro será submetida a sessões de radioterapia. Quimioterapias, vale ressaltar, não estão previstas, conforme informado por ela na atração dominical da Record TV.

