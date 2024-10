Reprodução Instagram Vera Viel





Nesta quarta-feira (23), Vera Viel abriu o coração para contar aos seguidores como descobriu que estava com um câncer raro e maligno em coxa esquerda, conhecido como sarcoma sinovial.





Ela fez a retirada do nódulo e já está se recuperando em casa. Nos stories do Instagram, a apresentadora contou que sentiu o calombo em sua perna durante uma aula de muay thai.

Por ser um esporte de alto impacto, ela ficou com um estranho hematoma na coxa que não saia de jeito nenhum. "Deus fez tudo em cada detalhe para eu descobrir (...) Aqui eu chutando nas aulas muay thai, foi por conta disso que acabei descobrindo o nódulo. Nunca tinha ouvido falar do sarcoma sinovial das partes moles, raríssimo", disse ela.



Desabafo



Ela também participou do “Domingo Espetacular” do último domingo (20) e rompeu o silêncio sobre a cirurgia a que foi submetida no dia 11 deste mês. A esposa do apresentador Rodrigo Faro chorou ao afirmar que conversou com Deus.



“Ele [Deus] pediu: 'Descansa aqui nos meus braços enquanto durar [o procedimento]. E eu respondi: 'Não posso, eu tenho que voltar'. Mas Deus disse que eu iria voltar, que em nenhum momento pensou que eu ficaria ali”, disse com a voz embargada.