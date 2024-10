Reprodução: Instagram Flávia Alessandra

Flávia Alessandra contou que será musa do Salgueiro em 2025 . A informação foi divulgada nas redes sociais pela própria atriz, nesta terça-feira (29). No ano que vem, ela irá desfilar pela escola carioca de samba.



"Com o Salgueiro, sigo de corpo fechado! Como uma verdadeira tijucana, é uma honra ser a nova musa do Salgueiro. Vamos juntos levar para a avenida toda a força, proteção e a garra dessa comunidade que tanto amo", escreveu ela na legenda.

No registro publicado, a artista aparece de topless só com a parte de baixo do biquíni na cor vermelha. Além disso, a veterana está com o nome da escola de samba "estampado" nas costas.

Na seção de comentários, Otaviano Costa , marido da atriz, fez um pedido inusitado: "Quero uma foto dessa com Otaviano escrito também". Ela, então, respondeu: "Vamos providenciar, love", disse em bom tom.

O apresentador também a elogiou: "Vai ser lindo ver minha gata na avenida! Explode", desejou o ator. Além do amado, os fãs também a enalteceram. "Ela vem com tudo", afirmou um internauta. "Flávia, como assim?", se surpreendeu um segundo. "Por essa, eu não esperava! Passada!", se chocou uma terceira.