Reprodução: Instagram Christina Aguilera

Christina Aguilera , conhecida pelas músicas "Lady Marmalade" e "Gennie In a Bottle", virá ao Brasil para se apresentar no CarnaUOL, em 8 de fevereiro de 2025. A informação foi confirmada pelas redes sociais do evento, que acontece anualmente para celebrar a música durante o feriado nacional. A próxima edição ocorrerá em São Paulo, no estádio Allianz Parque .

O nome principal do line-up divulgado conta com a cantora americana, o rapper Sean Paul e o DJ Steve Aoki. Além disso, entre os nomes nacionais foram anunciados Ana Castela, Matuê, Belo e Tony Salles.

A pré-venda iniciou nesta terça (29) às 13h e irá até a próxima quinta-feira (31), também às 13h. A venda-geral on-line começa no dia 31, a partir das 14h e os ingressos na bilheteria física serão vendidos a partir das 15h do mesmo dia.

No dia 31 de outubro, a venda presencial será no Allianz Parque. Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1750, no bairro Perdizes. Depois dessa data, a bilheteria física será na Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes. Horário de funcionamento: 10h às 17h, de terça-feira à sábado.

De acordo com o próprio site oficial do evento, não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Serviço : caso queira comprar on-line, clique aqui . Data : 8 de fevereiro de 2025. Local : Allianz Parque

Valor dos ingressos

Para a cadeira superior , os preços são: R$ 195 (meia), R$ 234 (social) e R$ 351 (pré-venda clube UOL e Pagbank). Cadeira inferior : R$ 295 (meia), R$ 354 (social) e R$ 531 (pré-venda clube UOL e Pagbank). Pista : R$ 345 (meia), R$ 414 (social) e R$ 621 (pré-venda clube UOL e Pagbank). Front Stage Pagbank : R$ 945 (meia), R$ 1.014 (social) e R$ 1.221 (pré-venda clube UOL e Pagbank).