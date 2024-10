Reprodução: Multishow/TV Globo Ana Castela

Ana Castela foi a convidada da última edição do " Lady Night ", na última segunda-feira (28), e falou a respeito de seu relacionamento com Gustavo Mioto . A voz de "Boiadeira" revelou o início do affair com o artista.



"Eu fui no TVZ e aí eu dei em cima dele [Gustavo] o [programa] inteiro", começou ela. A jovem explicou que a produção do programa foi quem deu a ideia do flerte entre os sertanejos. "Eles falaram, 'ai, Ana, procura uma cantada pra dar nele', e aí deu que comecei a dar muitas outras cantadas", abriu o jogo.

"E foi rolando a química ali no meio e tal, e quando eu saí de lá, a gente passou a conversar", complementou ela. Após a revelação, Tatá questionou a performer sobre o namoro ioiô dos dois.

A sertaneja, então, respondeu em bom tom: "É para fortalecer". Após o momento, a apresentadora perguntou se eles levam a sério os términos ou se sabem que, no final, irão retomar a relação. Em suas resposta, Castela garantiu: "É sabendo que vai voltar. O pai dele vai pagar o casamento ainda".

Idas e vindas

Ana Castela e Gustavo Mioto começaram a se relacionar em dezrmbro de 2022. No Dia dos Namorados de 2023, os dois assumiram o namoro para o público. Entre idas e vindas, após se separarem duas vezes desde o início do affair, os artistas reataram pela terceira vez.

Em abril deste ano, para o G1, os musicistas confirmaram a volta do relacionamento. "A gente voltou. A gente está conversando, a gente já está junto já tem uns dias já e a gente está tentando manter as coisas mais entre a gente, assim, pra gente conseguir viver", disse Mioto ao veículo.