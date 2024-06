Reprodução/Instagram Gustavo Mioto responde especulações sobre rixa entre Thaynara OG e Ana Castela

Gustavo Mioto se manifestou na noite de sexta-feira (7) após um internauta especular o motivo de Ana Castela, sua atual namorada, não estar entre as atrações confirmadas do São João da Thay, que acontece no Maranhão. Vale lembrar que o evento é organizado pela influenciadora Thaynara OG, que é ex do cantor.

"Por que a Thaynara OG não convidou a Ana Castela para cantar no São João da Thay esse ano?", indagou um usuário identificado como Marcão no X. "Convidou, mas não tinha a data bem antes do convite... cuidado, Marcão, essa você não precisa entrar (risos)", respondeu o sertanejo.

Thaynara OG e Gustavo Mioto viveram um romance de idas e vindas. Os dois oficializaram o namoro em 2018 e terminaram algumas vezes antes de colocar, de fato, um ponto final no relacionamento em 2021.

Em junho de 2023, o cantor assumiu o namoro com Ana Castela. Os dois terminaram em janeiro deste ano, mas reataram poucos meses depois.



Convidou, mas não tinha a data bem antes do convite… cuidado Marcão, essa ce n precisa entrar kkkkkk — Gustavo Mioto (@GustavoPMioto) June 7, 2024

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp