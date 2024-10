Reprodução: Youtube Armie Hammer

Armie Hammer , conhecido por ser um dos protagonistas do filme "Me Chame Pelo Seu Nome", chocou ao falar sobre as acusações de canibalismo . Na estreia de seu programa "The Armie Hammer Time Podcast", no último domingo (28), o ator relembrou do caso.



"Não vou mentir, agora até gosto disso de canibalismo", contou ele a Tom Arnold, convidado do primeiro episódio. "As acusações são o que chocam mais. O que faz mais barulho? 'Armie Hammer é um canibal' ou 'Armie Hammer pode não ser um canibal?", perguntou.

"A coisa do canibal faz mais sucesso, e o mundo não te dá o direito de pedir desculpas. Por exemplo, alguém diz algo sobre você, todos acreditam e seguem, porque têm as suas próprias vidas", acrescentou o artista.

Após o posicionamento do ator, Tom Arnold o aconselhou: "A parte boa é que você trabalhou em si mesmo. Hammer, então, complementou: "Quando algo assim acontece, trabalhos em nós mesmos. Não para recuperar os empregos, mas para que não nos importemos se os recuperamos. Acho que me sinto assim agora", finalizou ele.

Acusações de crimes cometidos pelo artista estão na mídia desde 2021

Há três anos, Armie Hammer foi acusado de abuso, estupro e canibalismo. Sua ex-namorada, Paige Lorenze, se pronunciou a respeito das alegações dos crimes cometidos pelo ator. Em entrevista ao "DailyMailTV", ela falou sobre quando o artista gravou seu nome com uma faca na região próxima à vagina da influenciadora.

Além disso, outras vítimas também acusaram o astro por crimes sexuais. Elizabeth Chambers, ex-mulher do ator de "A Rede Social", se pronunciou assim que as alegações foram feitas e repudiou o comportamento do ex-marido.