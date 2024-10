Reprodução: Instagram Tatá Werneck e Inês Brasil

Inês Brasil surpreendeu Tatá Werneck após fazer revelações íntimas sobre sua vida sexual . A influenciadora foi uma das convidadas do programa " Lady Night " com a socialite Narcisa Tamborindeguy . Em certo momento do programa, a apresentadora perguntou às duas o que elas achavam de " vizinhos que gemem alto ".



"Eu adoro quando geme alto! Isso é sinal de amor! Viva o amor", afirmou a dona do bordão "Ai, que loucura". Já a personalidade da internet abriu o jogo e admitiu que realiza os sons sexuais. "Eu não vou falar, né? Porque eu só gemo muito alto quando eu estou fazendo um babado".

A mulher de Rafa Vitti, então, a questionou sobre o que significava o "babado". Inês, por sua vez, mandou na lata e deixou a artista chocada: "É dando atrás e gemer". Tatá se surpreendeu com a resposta e brincou: "Ok, ok, eu me arrependi um pouco da pergunta".

"Desculpa! Mas gente, quem não vai dar um grito da pantera? Vocês gostam. né?", devolveu Inês Brasil ao reproduzir o som do animal. Assim que fez a imitação, a plateia bateu palmas com as afirmações polêmicas da celebridade.

Veja o momento:

O que @narcisa e @inesbrasiltv acham de vizinhos que gemem alto? 👀🥵



O que @narcisa e @inesbrasiltv acham de vizinhos que gemem alto? 👀🥵

pic.twitter.com/XIexOiafeK — Multishow (@multishow) October 22, 2024





