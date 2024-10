Reprodução Record TV/Playplus Zé Love

Zé Love é o dono do Lampião nesta semana em “A Fazenda 16”, reality rural da Record TV. O ex-jogador de futebol do Santos arrematou a regalia no último domingo (27), quando participou de uma prova após ser sorteado.



Quem ficou na baia?

Ganhador da prova, Zé Love livrou Sidney Sampaio de se despedir da sede e dormir junto com os cavalos. O mesmo não ocorreu com outros quatro peões, que foram para a área mais desconfortável do confinamento. São eles: Camila Moura, Albert e Fernando.



Desistências

A Prova do Fogo ocorreu em meio ao clima caótico instaurado no programa após uma desistência da dupla. Isso porque, ainda no último domingo (27), houve uma briga generalizada entre vários peões.



Fernanda Campos afirmou ter sido empurrada por Sacha e pediu a expulsão do participante, algo que a produção negou. Por isso, a peoa resolveu abandonar a competição. Zaac optou por desistir do programa pelo mesmo motivo.

