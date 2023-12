Reprodução/Divulgação Maria Paula Bexiga, diretora executiva do jornal da Record e Edir Macedo

Os cortes de altos salários na Record seguem a todo o vapor. O passaralho que iniciou na quarta-feira (13) tem se prolongado e mais nomes foram cortados nesta sexta-feira (15). Entre eles, um chamou a atenção de todos: Maria Paula Bexiga, tida como a "protegida" de Edir Macedo durante 32 anos, tempo em que a profissional trabalhou na emissora livre de qualquer risco de demissão. Ela, que ocupava o posto de diretora executiva do Jornal da Record, foi desligada na manhã de hoje.

Maria Paula construiu sua carreira na Record. Em algumas de suas atribuições, atuou como coordenadora de pauta do núcleo de reportagens especiais da Record e, atualmente, era responsável pelo fechamento dos boletins do Jornal da Record que entram de manhã na programação. Mas um encargo que lhe rendeu prestígio e destaque, em especial aos olhos do dono da Record, foi seu trabalho jornalístico na cobertura da prisão do bispo, em 24 de maio de 1992.

No livro O Bispo - A História Revelada de Edir Macedo, publicado em 2007, a história da prisão do religoso acusado de charlatanismo, estelionato e curandeirismo, expõe um trecho em que Maria Paula narra que foi destacada para entrevistar Edir Macedo na carceragem. Com acesso exclusivo aos bastidores e acompanhando "passo a passo" os 11 dias do bispo na cadeia, a jornalista procedeu uma reportagem que gerou repercussão positiva na época e ajudou o dono da Record a sair das grades.

"Fui destacada para fazer a cobertura pela TV Record. Enquanto recebi orientação de mostrar a defesa do bispo, com base na lei, alguns colegas de veículos concorrentes tinham ordens explícitas para carregar no tom das denúncias. Era o que se dizia, claramente, por trás da cobertura oficial", diz o trecho narrado por Maria Paula Bexiga no livro.

Sendo assim, por certa gratidão, Macedo nunca deixou Maria Paula ser demitida da Record. O nome da profissional se tornou imbatível na empresa. Rapidamente a jornalista começou a ocupar cargos de chefia na emissora e, nos últimos anos, sua demissão era especulada todas as vezes que se formavam novos passaralhos, mas por alguma razão, Bexiga foi poupada.

Desta vez, com a nova ordem de cortar todos os sálarios mais altos, Maria Paula deixa o seu papel enquanto uma figura importante da Record.

Este é o segundo grande passaralho de 2023 na rede de Edir Macedo. Em julho, a emissora já havia cortado um número expressivo de funcionários, incluindo apresentadores, repórteres, produtores e profissionais da equipe técnica. Mylena Ciribelli seria demitida naquela ocasião, mas foi poupada até semana passada, quando não conseguiu escapar do grande corte que estava por vir.

* Texto de Lívia Carvalho

