Reprodução: Instagram Anitta irá morar em mansão que serviu como cenário para a novela "Em Família"

Anitta viralizou após os arquitetos de sua nova mansão publicarem um vídeo com as demandas da cantora pop . A futura casa da voz de "Vai Malandra" se encontra em em Itanhangá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



"Como é fazer a casa da Anitta? Nesse video um pouquinho do que esta sendo a delicia, prazer, caos e orgulho de fazer esse projeto! Até a entrega da casa, teremos a parte II desse video!", escreveu a dupla de profisionais que está no comando da obra.

Nos comentários, a cantora se divertiu com o registro dos arquitetos. "Deus abençoe vocês", desejou ela. Entre os pedidos da musicista, estão o desejo de quartos temáticos e um sistema de reconhecimento facial .

Além disso, a dona da mansão pediu que a obra ficasse pronta até o Natal deste ano . Abaixo, há fotos do próximo local que Anitta irá morar. A residência foi utilizada como cenário para a novela "Em Família", de Manoel Carlos.

Mansão de Anitta Reprodução: Instagram Mansão de Anitta Reprodução: Instagram Mansão de Anitta Reprodução: Instagram Mansão de Anitta Reprodução: Instagram

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .