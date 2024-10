Reprodução/Instagram Belo

Belo comemorou os trabalhos como ator em uma entrevista à Quem disponibilizada nesta segunda-feira (28). O pagodeiro estreiou nos cinemas na última quinta-feira (24) com o filme "Caindo na Real", primeiro longa-metragem do musicista.



"Estar em projetos audiovisuais era um desejo o meu faz tempo, mas ele se aflorou depois que participei da Dança dos Famosos", iniciou ele ao explicar o que o fez ir para o ramo da atuação.

Sobre sua participação na competição de dança, ele afirmou: "Nunca pensei que tinha essa desenvoltura toda". O cantor ainda revelou que entrou no teatro e começou a estudar para se profissionalizar.

"Comecei o teatro e já fiz algumas coisas", disse. O artista também contou a respeito de seus futuros trabalhos no audiovisual. "Fiz uma participação em Arcanjo Renegado [série]. Depois fiz o Verônica, que vai estreiar ano que vem. Estou muito feliz em estrear no cinema nacional com esse filme maravilhoso [Caindo na Real]", celebrou.

Além disso, há outros projetos relacionados a Belo que irão ao ar, como o seu documentário. A obra irá estrear em novembro no streaming Globoplay. Já em 2025, o musicita será um dos jurados do The Masked Singer , reality musical da TV Globo.

Quando perguntado a respeito de um papel nas novelas, o ex de Gracyanne Barbosa garantiu: ''Estou dentro! Estou topando tudo. Tudo que tem a ver comigo e com a minha arte, estou dentro", finalizou.

