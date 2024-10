Reprodução Instagram Maiara e Maraisa

Convidadas do “Domingão com Huck” do último domingo (27), as cantoras e compositoras Maiara e Maraisa se pronunciaram em relação aos boatos que dariam um fim na dupla musical. As artistas também cometeram uma gafe durante o dominical.

Em relação ao suposto fim da dupla, as sertanejas fizeram questão de enfatizar que não pretendem se separar. Pelo contrário, segundo elas, isso nunca foi cogitado desde que elas passaram a trabalhar juntas e se tornaram potências no “feminejo”.



“Desde que a gente começou nunca teve essa hipótese de acabar. Tudo fake, não fiquem dando ouvido pra essas coisas”, pontuou Maraisa. “Temos um negócio que temos que honrar. A gente não pode virar as costas nunca para um irmão e deixar um irmão de lado. Ninguém é perfeito”, completou.

maraisa cuida e ama a irmã acima de qualquer coisa, o fato dela não vir a público expressar certas opiniões não diminuiu em nada o amor e cuidado que ela tem pela maiara! que os “fãs” e haters entendam o que ela quis dizer pic.twitter.com/wWMQKCs4Op — catatau (@bregamendonca) October 27, 2024





Gafe

Ao longo do programa, as gêmeas cometeram uma gafe ao confundir as atrações apresentadas por Marcos Mion (“Caldeirão”) e Luciano Huck (“Domingão”). O momento divertiu os espectadores e o próprio marido de Angelica, que brincou com a situação: “Todo mundo confundindo”.

Maiara e Maraisa confundem o Domingão e chamam o programa de “Caldeirão” ao vivo pic.twitter.com/1FUO4irgu2 — Alfinetei (@ALFINETEI) October 27, 2024





