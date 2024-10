Reprodução/Instagram Anitta e namorado





Neste sábado (25), o jogador Vinícius Souza surpreendeu seus seguidores ao publicar fotos românticas com Anitta em seu Instagram. Em um carrossel de imagens, o casal aparece curtindo uma trilha juntos e trocando abraços para se aquecer. "Paz", escreveu o atleta na legenda, deixando no ar o clima de tranquilidade vivido ao lado da cantora.





Dias antes, Anitta já havia dividido com seus fãs alguns momentos dessa viagem. Em uma publicação, ela revelou que estava desconectada do mundo virtual, aproveitando a natureza e recebendo uma massagem nas pernas de Vinícius, destacando o carinho entre os dois.

Quem é Vinicius Moraes?

O casal assumiu o relacionamento publicamente durante a Semana de Moda de Paris, causando frisson ao comparecerem juntos ao desfile da Balmain. Mas os boatos sobre o romance começaram a circular logo após a apresentação de Anitta no jogo da NFL, em São Paulo, quando Vinícius foi visto na festa pós-show.

Aos 25 anos, o carioca Vinícius joga como volante no Sheffield United, da Inglaterra, desde 2023. Pai de dois filhos, ele divide a paternidade de Maria Eduarda, de 1 ano, com a influenciadora Isabelle Michel, e de Théo, de 3 anos, com Victoria Leonor, uma estudante de Direito.