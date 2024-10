Reprodução: Instagram Maria Carol Rebello com o irmão e o tio

Maria Carol Rebello publicou uma foto antiga do irmão, João Rebello Fernandes, morto a tiros na última quinta-feira (24) , ao lado do diretor Jorge Fernando, tio dos artistas . Em uma postagem realizada no último domingo (27), a atriz homenageou o ex-ator mirim em suas redes sociais.

"27 de outubro. Eu celebro vocês. Eu vibro por vocês. Eu amo eternamente. Jorge & João", escreveu ela. A data do sepultamento do ex-ator da Globo coincide com o dia que o diretor morreu em 2019.

Nos comentários da publicação, os seguidores e amigos da artista a desejaram forças. "Eles vão estar sempre com você", afirmou um internauta. "Muita força nesse momento. Deus esteja com vocês, Carol", expressou outro usuário.

Além da homenagem aos entes-queridos, Maria Carol publicou uma foto de João Rebello. "Luz", disse ela na legenda. No registro, o irmão está na praia segurando uma prancha de surfe.





A mãe do ex-ator também desabafou a respeito do irmão e do filho em seu perfil. "27 de outubro de 2024. Hoje se instalou a tristeza eterna no meu coração. Hoje faz 5 anos que meu irmão morreu e hoje vou sepultar meu filho!", disse ela em uma parte do texto emocionante.

João Rebello Fernandes foi morto a tiros, na última quinta-feira (24). O corpo do artista foi encontrado em um carro, na região de Trancoso - distrito do município de Porto Seguro, da Bahia.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .