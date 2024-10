Reprodução: Instagram João Rebello Fernandes era DJ e utilizava o nome artístico "Vunje" em seus sets

João Rebello Fernandes , conhecido por ter atuado enquanto criança em produções da TV Globo, foi assassinado a tiros dentro de um carro, no centro de Trancoso, na última quinta-feira (24) . De acordo com informações da Polícia Civil de Porto Seguro, o corpo do artista foi encontrado no veículo, na Praça da Independência.

Até o momento, não há informações sobre o crime. O artista, que tinha 45 anos, era filho da atriz Maria Rebello e sobrinho do diretor Jorge Fernando . Ele ficou conhecido por sua atuação em 'Vamp' (1991), 'Deus nos Acuda' (1992) e 'Cambalacho' (1986).

Segundo Hugo Gloss , as testemunhas que estavam no local viram o autor do assassinato em uma motocicleta. A polícia afirma que a posição do corpo da vítima, dentro do veículo, mostrava que provavelmente o ele estava no banco do motorista. No entanto, ainda não se sabe se o carro estava em movimento ou parado no momento do crime.

O artista era DJ e usava o nome artístico "Vunje" em suas apresentações. Na infância e na juventude, atuou em novelas da Globo. Um de seus papéis mais notáveis é em "Vamp", do autor Antônio Calmon.

