Reprodução: Instagram Maria Rebello se declarou para os filhos, João e Maria Carol Rebello

Maria Rebello , mãe do ex-ator morto a tiros , fez uma publicação semanas antes do ocorrido com João Rebello . A produtora artística postou uma foto, no final de setembro, se declarando ao filho e Maria Carol , irmã do artista, devido à mudança dos dois para a Bahia.



"Meus amores, meus filhotes foram morar na Bahia. E eu aqui morrendo de saudades, mas sei que estão protegidos pelo axé da Bahia e hoje saravando no Terreiro do Pai Rony", escreveu ela na legenda.





O que aconteceu?

Na última quinta-feira (24), João Rebello foi assassinado a tiros dentro de um carro, em Trancoso, na Bahia . De acordo com informações da Polícia Civil de Porto Seguro, o corpo do ex-ator foi encontrado no veículo no banco do motorista.

Nos comentários de uma publicação a respeito da morte, a mãe do DJ lamentou o ocorrido : "Não consigo fechar os olhos! Obrigada pelas palavras, estou acordada sozinha e Carol [irmã de João] foi pra Trancoso! Terra violenta! Mataram por engano confundiram o carro!".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Faceboo k.