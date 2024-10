Reprodução: TV Globo Fernanda Torres em conversa com o "Fantástico"

Fernanda Torres revelou detalhes de sua caracterização da personagem Eunice Paiva, no filme " Ainda Estou Aqui ". Em entrevista ao Fantástico , no último domingo (27), a atriz contou que emagreceu cerca de 8 a 10 kg para realizar o trabalho .



"Eu achava que não tinha peso para perder, mas ela tinha obsessão por magreza, porque a família toda engordava. Ela vai para a prisão e perde 11 kg em nove dias. Não consegui chegar no que ela alcança na prisão, mas perdi de 8 a 10 kg”, iniciou ela ao explicar a relação da protagonista com o corpo.

Sobre o trabalho da atriz enquanto matriarca da família Paiva, Walter Salles explicou: "É uma atuação contida, mas com um grau de dramaticidade muito grande, tudo dentro de uma faixa emocional controlada. É preciso oferecer muitas camadas, onde tudo se revela no rosto com um mínimo de expressão", disse.

"O tempo inteiro ela diz muito, com muito pouco, o que é muito difícil no cinema”, acrescentou o cineasta. "Ainda Estou Aqui" será lançado nos cinemas a partir do dia 7 de novembro.

Sinopse do filme e repercussão internacional

O longa-metragem conta a história de Rubens (Selton Mello) e Eunice (vivida na versão jovem por Torres e intepretada por Montenegro na atualidade), que vivem com os seus filhos no Rio de Janeiro, durante a década de 1970.

A história se concentra nos momentos de tensão vividos na Ditadura Militar e aborda a vida da mulher após o sumiço do marido em meio à repressão do regime. No Festival de Veneza , a obra ganhou o prêmio de "Melhor Roteiro".

Veículos internacionais, como o Deadline, aclamaram a atuação de Fernanda Torres . “É uma performance que deve catapultá-la para a corrida de prêmios, 25 anos depois que sua mãe, Fernanda Montenegro, foi indicada ao Oscar pelo longa-metragem de Salles, Central do Brasil”, reconheceu portal.

“Independentemente de qualquer vínculo pessoal com esse período sombrio, os espectadores serão cativados pela história desta família corajosa e, especialmente, pela força de Eunice, tudo graças à atuação de Torres”, aclamou o Next Best Picture.

