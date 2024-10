Humberto Maruchel “Ainda Estou Aqui”: tudo sobre o filme que vai representar o Brasil no Oscar





O filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2025 na categoria de melhor filme internacional ganhou um novo trailer nesta quinta-feira (3). Recentemente, o longa foi selecionado para o American Film Institute, em Los Angeles, e teve seu trailer inédito divulgado.





Prêmios

Com estreia mundial no Festival de Veneza, onde ganhou o prêmio de melhor roteiro para Murilo Hauser e Heitor Lorega, o filme é inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, que narra a história de sua família. O lançamento no Brasil está marcado para 7 de novembro, com distribuição pela Sony Pictures.

O longa já foi selecionado para mais de 10 festivais internacionais, incluindo o Festival de San Sebastián, Biarritz Amérique Latine, Pingyao, Zurique, Toronto, e será exibido em outubro no Festival de Nova York e no Festival de Cinema de Londres. No Brasil, o público poderá conferir o filme na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e no Festival do Rio.

"Ainda Estou Aqui" é uma coprodução Brasil-França, com produção da VideoFilmes, RT Features e Mact Productions, sendo o primeiro filme original Globoplay, em parceria com ARTE France e Conspiração.