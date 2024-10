Crédito: Instagram/@nypost Suzanne Morrison deu entrevista sobre o filho, que morreu em outubro de 2023

Suzanne Morrison, mãe de Matthew Perry, deu uma entrevista ao programa Today a respeito da morte do ator de Friends, em outubro de 2023 . A conversa, que irá ao ar na próxima segunda-feira (28), pelo canal norte-americano NBC, aborda os últimos momentos do artista, que perdeu a vida depois de uma overdose de cetamina .



Na prévia divulgada nesta sexta-feira (25), a matriarca entrou em detalhes sobre um momento "bastante interessante" que ela viveu com o comediante. A ex-jornalista contou sobre o dia que visitou uma das casas do filho. "Ele veio até mim e disse: 'Eu te amo muito e estou muito feliz por estar com você agora'". Era quase como se fosse uma premonição de alguma coisa", explicou.

"Eu não pensei nisso na época, mas pensei: 'Quanto tempo faz desde que tivemos uma conversa como essa. Já se passaram anos", complementou. Suzanne, então, disse que havia um pressentimento ao redor da vida conturbada de Perry.

"Acho que havia algo ... Havia uma inevitabilidade do que aconteceria ao lado dele, e ele sentiu isso muito fortemente. Mas ele disse: 'Não estou mais com medo'. E isso me preocupou", detalhou.

Prévia da entrevista com Suzanne Morrison:





