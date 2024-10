Reprodução/Instagram Nicole Scherzinger e Liam Payne





A morte de Liam Payne continua dando o que falar. Muitos amigos, familiares e fãs ainda postam homenagens ao cantor que morreu ao cair do terceiro andar do seu hotel em Buenos Aires.





Uma dessas pessoas foi Nicole Scherzinger , que falou pela primeira vez sobre a morte do amigo. A cantora ainda contou que trocou mensagens com o britânico no dia que ele faleceu. Ela, junto com Simon Cowell, foram responsáveis por formar o One Direction , no The X Factor , em 2010.

No seu Instagram, Nicole começou dizendo: "Querido Liam, eu sempre apreciarei e valorizarei o tempo que passamos juntos, desde quinze anos atrás, quando o One Direction nasceu, até algumas semanas atrás. Foi uma grande bênção poder trabalhar com você recentemente. Compartilhamos o mesmo amor e a mesma paixão pela música e me lembrarei para sempre das conversas significativas e alegres que tivemos", começou.



A cantora ainda disse que ficou chocada com a perda repentina do artista. "Tem sido muito difícil processar o fato de você não estar mais aqui, mas sou grato por ter conhecido seu coração bondoso, sua alma doce e seu caráter. Você trouxe muita alegria, luz e risos para a vida das pessoas que realmente o conheceram. Sentirei sua falta, meu amigo, e o levarei em meu coração. Meus pensamentos e orações estão com sua família".



Programa juntos

Scherzinger também prestou suas homenagens no Good Morning America na manhã desta sexta-feira (25) e revelou estar fazendo um reality show junto com o amigo.

“Liam e eu fomos muito próximos, especialmente porque recentemente fizemos um programa na Netflix juntos chamado Building a Band”. E assim, sim, estou de coração partido. Estou de coração partido por Liam, estou de coração partido por sua família, seus entes queridos e seus amigos. Liam sempre liderou com seu coração e com bondade, e eu realmente espero que seja assim que ele sempre será lembrado.”, disse ela.