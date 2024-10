Foto: Divulgação Thauane

Thauane , um dos novos nomes do sertanejo, anunciou o lançamento do álbum "Country Brasil" e disponibilizou, nesta sexta-feira (25), o single "Fica Comigo" . A cantora, que foi indicada ao Prêmio Multishow na categoria "Brasil", já alcançou o topo da parada Viral Charts no Spotify com a canção "Tipo Henrique".

Na plataforma, a música possui mais de 3 milhões de streams. O novo projeto é marcado pelo romantismo e na sofrência, que embalam as 7 faixas - 5 inéditas e 2 regravações. Em seu canal do Youtube, a artista publicou sua versão de "Silêncio", cover de sucesso de Marília Mendonça.

Além do #1 na playlist viral, a musicista também configurou no top 200 do Spotify Brasil com "MTG Cupido Gari". A produção já possui mais de 2 milhões de streams. Com 1 ano de carreira, a sertaneja conquistou mais de 500 mil seguidores em suas redes sociais.

"Apresento pá vocês, sem autorização do meu time, por culpa da minha ansiedade: a capa do nosso próximo lançamento", brincou ela no Instagram.



A publicação causou furos entre os fãs. "Mundo se prepare 🔥", disse um deles. "O pais dela e o mundo todo sem fronteiras 🌪️🌪️🌪️🌪️❤️", postou uma outro. "Ansioso pra ouvir 🔥", comentou um terceiro.

Assista ao clipe de Fica Comigo:





