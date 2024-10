Reprodução Instagram - 25.10.2024 Bruna Griphao

Bruna Griphao, de 25 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (24) para compartilhar um registro no qual aparece com um biquíni fio-dental. Trajada com a roupa de banho, a ex-global chamou atenção pelo corpo definido.



“A maior que temos”, escreveu uma internauta. “Maravilhosa”, completou uma segunda. “Você é surreal”, adicionou um terceiro. “Amor da minha vida”, declarou outro fã. “Corpo mais lindo da vida”, opinou uma quinta usuária do Instagram. “Musa”, disse ainda um quinto.

Bruna Griphao renova bronzeado Reprodução Instagram - 25.10.2024 Bruna Griphao usa biquíni fio-dental Reprodução Instagram - 25.10.2024 Bruna Griphao curte dia ensolarado Reprodução Instagram - 25.10.2024 Bruna Griphao ficou em terceiro lugar no 'BBB 23' Reprodução Instagram - 25.10.2024





Afastada das novelas

Conhecida pela atuação em folhetins da teledramaturgia da Rede Globo, Bruna Griphao não fez mais novelas desde 2021. Em 2022, participou do “Big Brother Brasil” e ficou em terceiro lugar. A edição foi vencida pela médica Amanda Meirelles.



A última novela que a atriz participou foi “Nos Tempos do Imperador”, exibida em 2021, ainda em meio ao contexto pandêmico do novo coronavírus. Na trama da faixa das seis coube a Griphao interpretar a princesa Leopoldina de Bragança, filha de Dom Pedro II (Selton Melo).

