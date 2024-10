Reprodução: Instagram Isabella Santoni

Isabella Santoni abriu o álbum de fotos e entregou um ensaio com um look transparente na última terça-feira (22) . Na legenda da publicação, a atriz escreveu: "Um corset nada óbvio". A loira ousou ao misturar o adereço estilizado com uma roupa jeans e arrancou elogios.

Em um dos cliques, a artista posa de perfil, com uma maquiagem que se assemelha ao corset utilizado. A vestimenta possui estampas na cor rosa, verde e branco. Nos comentários da postagem, os internautas aclamaram os registros.

"Deus tem seus preferidos!", enalteceu uma seguidora. "Além de talentosa, ainda é um amor", opinou a atriz Kayete Fernandes. "Maravilhosa demais", acrescentou uma segunda. "Você é muito linda! Te amo", se declarou uma terceira.

"Maravilhosa, linda e perfeita demais! Adorei o look", avaliou uma quarta. A eterna Karina de "Malhação Sonhos", então, interagiu com a seguidora: "Moda brasileira feita Penha Maia", respondeu.

"Perfeita", elogiou uma quinta, que recebeu uma resposta da loira. "Obrigada pelo carinho", agradeceu a musa.

Isabella Santoni Reprodução: Instagram Isabella Santoni Reprodução: Instagram Isabella Santoni Reprodução: Instagram Isabella Santoni Reprodução: Instagram Isabella Santoni Reprodução: Instagram Isabella Santoni Reprodução: Instagram

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .