O filósofo Antonio Cícero morreu, aos 79 anos, nesta quarta-feira (23) . A informação foi confirmada pela Academia Brasileira de Letras (ABL), que revelou também que a morte do poeta ocorreu por meio do método de morte assistida, em Zurique, na Suíça.

O acadêmico, integrante da ABL desde 2017, era irmão da cantora Marina Lima . A artista publicou uma imagem de luto com os anos de nascimento e morte do escritor em uma publicação em suas redes sociais.

Cícero foi diagnosticado com Alzheimer e deixou uma carta de despedida, divulgada pela ABL. Confira abaixo na íntegra:

"Queridos amigos, encontro-me na Suíça, prestes a praticar eutanásia. O que ocorre é que minha vida se tornou insuportável. Estou sofrendo de Alzheimer.

Assim, não me lembro sequer de algumas coisas que ocorreram não apenas no passado remoto, mas mesmo de coisas que ocorreram ontem. Exceto os amigos mais íntimos, como vocês, não mais reconheço muitas pessoas que encontro na rua e com as quais já convivi. Não consigo mais escrever bons poemas nem bons ensaios de filosofia. Não consigo me concentrar nem mesmo para ler, que era a coisa de que eu mais gostava no mundo.

Apesar de tudo isso, ainda estou lúcido bastante para reconhecer minha terrível situação. A convivência com vocês, meus amigos, era uma das coisas – senão a coisa – mais importante da minha vida. Hoje, do jeito em que me encontro, fico até com vergonha de reencontrá-los. Pois bem, como sou ateu desde a adolescência, tenho consciência de que quem decide se minha vida vale a pena ou não sou eu mesmo. Espero ter vivido com dignidade e espero morrer com dignidade. Eu os amo muito e lhes envio muitos beijos e abraços!" , finalizou Antônio Cícero.









Quem foi Antonio Cícero?

Antonio nasceu no Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1945 é compositor, poeta, crítico literário, filósofo e escritor brasileiro. Em 10 de agosto de 2017 foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, substituindo Eduardo Portella. Ele tomou posse em 16 de março de 2018.

Durante sua carreira, publicou quatro livros: “Guardar” (Editora Record, 1996), “A cidade e os livros” (Editora Record, 2002), “Livros de sombras: pintura, cinema e poesia” (2010) e “Porventura” (Editora Record, 2012).



Cicero também se aventurou no mundo da música e ao lado da irmã, a cantora e compositora Marina Lima compôs várias letras como, por exemplo, as de "Fullgás", "Pra começar" e "À francesa" – as duas primeiras em parceria com sua irmã, e a última com Cláudio Zoli. A partir de então, Cicero se tornou um dos mais próximos parceiros de Marina.

Entre outras parcerias, destacam-se aquelas com Waly Salomão, João Bosco, Orlando Morais, Adriana Calcanhotto e Lulu Santos (co-autor, junto com Antonio Cicero e Sérgio Souza, do hit O Último Romântico, de 1984).

