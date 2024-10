Reprodução Tatá Werneck 'alfineta' Carol Barcellos ao citar traição com Marcelo Courrege

Tatá Werneck não perdeu a oportunidade de fazer uma piada durante o programa "Lady Night" e alfinetar a jornalista Carol Barcellos, relembrando o imbróglio amoroso entre a ex-SporTV e o também jornalista Marcelo Courrege. O casal assumiu o relacionamento no início do ano, após ambos traírem Renata Heilborn, que, na época, era amiga de Barcellos e esposa de Courrege.

O que aconteceu?

No programa do Multishow que foi ao ar na sexta-feira (18), Tatá Werneck propôs uma dinâmica para o ator Samuel Assis, em que as respostas dele seriam analisadas por um detector de mentiras.

Ao ser questionado se já teria "furado o olho" de algum amigo, Samuel Assis se viu sem saída. A princípio, ele respondeu que "não", mas o especialista apontou que ele "mentiu".

Na sequência, Assis confessou que "talvez" já tenha "furado o olho de um amigo" e justificou que pudesse ter acontecido "sem querer". A situação deu espaço para Tatá Werneck relembrar o triângulo amoroso extraconjugal entre os jornalistas esportivos.

"Às vezes sem querer... Carol Barcellos pegou o marido da madrinha de casamento", disse a apresentadora, se confundindo com a polêmica. Na verdade, Carol Barcellos pegou o noivo do casamento em que ela foi madrinha, no caso, o de Courrege e Renata Heilborn.

"Vai dar uma merda ter falado isso", disse Tatá Werneck, refletindo sobre o próprio comentário polêmico.

